Ilgiorno.it - Torre d'Isola, vede un uomo rubargli l'auto e si mette all’inseguimento. Poi chiama il 112 e fa arrestare un 55enne

d'(Pavia), 24 febbraio 2025 – Era al lavoro in un cantiere edile, alla frazione Campagna did', quando ha visto uno sconosciutorsi al volante della suae portargliela via. La vittima del furto si è però lanciata all'inseguimento con un'altra vettura e nel frattempo hato il 112. Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia ha così intercettato e bloccato le duee avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto, trovando riscontri alla versione dei fatti fornita da chi aveva lanciato l'allarme al 112. G.C.,palermitano, non è ha invece fornito una giustificazione plausibile per la sua presenza alla guida dell', risultata in effetti intestata e in uso alla vittima che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e denunciato il furto.