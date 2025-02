Puntomagazine.it - Torre Annunziata e hinterland: Controlli contro i furti e truffe

e comuni limitrofi: Carabinieri intensificano iper contrastare ie leNel corso della settimana appena trascorsa, la Compagnia Carabinieri disu disposizione del comando provinciale di Napoli, come disposto in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha intensificato illlo del territorio per contrastare.È stata incrementata la proiezione esterna. Trenta pattuglie nell’arco notturno, con il prezioso contributo fornito dalle squadre SIO del 10° Reggimento Carabinieri Campania, hanno setacciato le strade delle cittadine della provincia a sud di Napoli.Nell’ambito di questa strategia di prevenzione e contrasto, il Comando Provinciale di Napoli ha disposto dei servizi ad “Alto Impatto” anche durante le notti del weekend.