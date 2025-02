Metropolitanmagazine.it - Torna la gestione diretta per Coty Giappone: dal 1 luglio si punta a “innovazione e qualità”

Dopo parecchio tempo inseparata, saràstessa a riacquisire il controllo diretto della sua società in. E il motivo è ben preciso: permettere a marchi prettamente occidentali (nel portafoglio dell’azienda infatti ci sono marchi beauty come Burberry, Gucci, ma anche Chloé) di approdare in un mercato orientale, molto forte nel suo settore beauty.si riappropria dellain“Il mercatose è noto per valorizzare lae l’, attributi che si allineano perfettamente con il diversificato portafoglio di iconici marchi di prodotti di bellezza di. Espandendo le nostre capacità di distribuzionein questo importante mercato, puntiamo a rafforzare la presenza dei nostri brand, ad approfondire le nostre connessioni con i clienti e a sviluppare il nostro portafoglio in tutto il Paese”, afferma Caroline Andreotti, direttrice commerciale di Prestige Beauty di