Topolino da laboratorio rianima un compagno, il video dell'esperimento è emozionante (VIDEO)

Un esperimento condotto dall’Università della California del Sud, riportato dalla rivista Science, ha rivelato un comportamento sorprendente nei topi: i roditori tentano di “re” compagni incoscienti tirando loro la lingua. Questa scoperta suggerisce che i comportamenti di soccorso non siano esclusivi delle specie più grandi e sociali, come delfini ed elefanti, ma possano essere innati anche nei piccoli mammiferi.Gli scienziati hanno osservato i topi reagire alla presenza di unprivo di sensi con un’escalation di azioni: inizialmente annusavano e leccavano l’individuo, poi tentavano di aprirgli la bocca e tirargli la lingua. Questa manovra si è rivelata sorprendentemente efficace nel velocizzare il risveglio, poiché contribuiva a liberare le vie aeree. In alcuni esperimenti, i ricercatori hanno posizionato piccoli oggetti nella bocca dei topi anestetizzati e hanno scoperto che il comportamento di “estrazione” rimuoveva questi ostacoli, facilitando ulteriormente la ripresa.