Top Gun 3 | una star rivela dettagli sul sequel e promette grandi cose

Jay Ellis,di Top Gun: Maverick, non la manda a dire e condivide la sua intuizione sul motivo per cui lo sviluppo di Top Gun 3 sta richiedendo più tempo del previsto. In un’intervista con Variety, l’interprete di Reuben “Payback” Fitch ha spiegato che gli sceneggiatori stanno lavorando diligentemente alla scrittura del terzo capitolo. Ha evidenziato il coinvolgimento di Jerry Bruckheimer e Joe Kosinski, che torneranno alla produzione. L’obiettivo è garantire che il pubblico sia soddisfatto del prossimo lungometraggio. L’attore ha dichiarato:Stanno lavorando diligentemente alla sceneggiatura e vogliono farla bene. Tom è stato molto esigente. Ci è voluto un po’ per realizzare Top Gun: Maverick per un motivo. Voleva che fosse giusto, voleva fare un passo avanti, essere in grado di filmare nei jet.