Corriereadriatico.it - Tolentino, faida tra muratori egiziani e pestaggio choc davanti casa. Le telecamere riprendono la violenza. L?imprenditore «Potevo morire»

Leggi su Corriereadriatico.it

Due maxi risse e un: un sabato da incubo per. Il primo episodio disi è consumato in via della Pace, poco dopo le 13. Il Far west è proseguito in.