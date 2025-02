Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, è iniziata la demolizione dell'ex Hotel 77

, 24 febbraio 2025 - “Un momento storico”. Così il sindaco diMauro Sclavi, affiancato dalla vicesindaco Alessia Pupo, ha definito l’avvio’abbattimento’ex77. Questa mattina poco dopo le 8.30, in piazza Peramezza, la pinza demolitrice è entrata in azione. Da un lato la nostalgia per la fine di un edifico che ha rappresentato la storia per intere generazioni. Dall’altro un nuovo inizio: l’operazione era attesa da tempo dai residenti, finalizzata a un importante intervento di rigenerazione del tessuto urbano e di riqualificazione degli spazi. L’edificio infatti, fatiscente e in uno stato di abbandono da anni, nel 2017 era stato comprato all’asta da una società di Camerino per fare dei lavori di ristrutturazione, Ma, di fatto, questo non era avvenuto. Il passaggio alla Gest Coat -società tolentinate legata al vicino supermercato Coal- è stato quindi fin da subito visto di buon occhio dai cittadini, dal quartiere Buozzi e dall’amministrazione.