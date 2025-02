Lanazione.it - Tobbiana, paese unito. Circolo e parrocchia curano servizi e ascolto: "Ma togliete lo spaccio"

4000 abitanti, stretti tra Vergaio, Casale e la tangenziale. Undove tutto sommato si vive bene anche se non mancano problemi die microcriminalità. Punti di riferimento della frazione sono ilArci Fiorello Bini e ladi San Silvestro posti uno di fronte all’altro. Dal 1970, ilubicato all’interno di una vecchia fattoria, conta oggi 250 soci. "Nei locali del– spiega la presidente Gabriella Bartolini – ospitiamo corsi di ginnastica dolce e posturale per gli anziani, una scuola di danza e abbiamo dato in uso una stanza per le prove all’associazione "Vippo", "Viviamo in positivo" che dal 2011 porta la clownterapia in ospedale, Rsa, scuole e piazze del territorio pratese. Facciamo un evento per la Festa della Donna, il carnevale e tanto altro".