Zonawrestling.net - TNA: Man Like DeReiss era presente ai tapings di Impact

Leggi su Zonawrestling.net

Il wrester inglese Manha partecipato aiTNA diSabato 22 Febbraio.Il match da lui disputato è stato un provino, come confermato da Corey Brennan di Fightful Select., sempre secondo l’autore ha suscitato l’interesse della WWE la settimana scorsa e fonti affermano che un talentonella compagnia abbia spinto per la sua firma.Un’altra fonte afferma che il wrestler però non ha firmato per la TNA; anche se, come cita la fonte, la TNA sarebbe pazza se se lo lasciasse sfuggire.è al momento attivo soprattutto nel Regno Unito, in federazioni come la PROGRESS e la OTT. Ha già lavorato in America, in realtà come la GCW e ha lottato anche in Italia, nel 2024 è stato protagonista in SAJ.