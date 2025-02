Ilrestodelcarlino.it - Tizi apre le danze, Salvucci le chiude. Il Tolentino manda ko il Monturano

Campiglione 0: Bucosse, Stricker,, Strano, Conti (15? pt), Tomassetti, Massini (15? st Mariani), Tortelli, Cicconetti (32? st Moscati - 44? st Chiavellini), Capezzani, Lovotti. All. PassariniCAMPIGLIONE: Monti, De Carolis (8? st Iulitti), Fabi (8? st Baiocco), Morelli, Adami, Muzi (45? st Curzi), Russo, Ercoli (1? st Santarelli), Altobello (1? st Cheddira), Palestini, Ruggeri. All. Cuccù Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno Reti: 23’, 42’ stCorre ilche batte ile continua la sua striscia positiva. Le reti, una per tempo, siglate daconsentono ai cremi di rafforzare il quarto posto in classifica, mentre vedono complicarsi la posizione del, ora penultimo con i Portuali. Gara mai in discussione con i locali che dopo il vantaggio, arrivato nella prima frazione, nella ripresa centrano un palo e sciupano un paio di buone occasioni, prima di siglare il raddoppio che mette in ghiaccio il risultato.