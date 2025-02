Brindisireport.it - Tir travalica guard rail e blocca superstrada: traffico in tilt

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI -insulla strada statale 16 Brindisi-Lecce in direzione del capoluogo adriatico. Per cause in fase di accertamento, un tir è posto fermo di traverso nei pressi dello svincolo per il quartire La rosa, dopo averto ilche delimita l'area di una stazione.