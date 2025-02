Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha dato ancora una volta prova di essere il miglior cosplayer di Bob Dylan

Questi primi mesi del 2025 verranno ricordati anche per i look sfoggiati dadurante il tour promozionale di A Complete Unknown. L’attore non si è solamente sbizzarrito con abbinamenti spesso fuori di testa, ma in un paio di occasioni ha scelto di giocare al più classico “trova le differenze” indossando dei veri e propri tributi a look più o meno celebri di Bob. Ieri notte, durante i SAG Awards,l’ha fatto di nuovo, con un look Chrome Hearts custom composto da un blazer monopetto in pelle con rever a lancia e pantaloni abbinati. Sotto la giacca, invece, c’era una camicia di seta verde fluorescente accompagnata da una cravatta bolo decisamente particolare: un orologio pendente Féline de Cartier con 78 diamanti incastonati in oro giallo 18 carati. Niente male, no? Per non farsi mancare davvero nulla,ha indossato anche un paio di occhiali da sole Chrome Hearts e un paio di cowboy boots, sempre del marchio americano.