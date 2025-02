Anteprima24.it - TikTok lo incastra: si vantava con armi sui social, arrestato con 18 stecche di hashish

Tempo di lettura: 2 minutiÈ statodai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 17enne egiziano, che nel corso di un servizio antidroga, è stato trovato in possesso di 18 dosi di.I militari della Stazione di Aversa, nel corso di mirati controlli eseguiti nell’ultimo fine settimana, insospettiti dal comportamento spavaldo del ragazzo, che alcuni giorni fa aveva pubblicato su una nota piattaformaun video che lo ritraeva mentre ballava in piazza Domenico Cirillo di Aversa brandeggiando oggetti molto simili ad, destando non poca preoccupazione tra la popolazione, hanno avviato gli accertamenti che li hanno condotti presso la comunità di accoglienza per minori, in agro Aversano, dove lo stesso è attualmente ospite.Nel corso della perquisizione, avvenuta alla presenza di personale addetto alla struttura, i carabinieri hanno rinvenuto, nell’armadietto in uso al minore, 39 grammi disuddiviso in 18, tutte occultate all’interno di una scatola, nonché la somma di 205,00 euro in banconote di piccolo taglio ritenuta provento dell’attività illecita.