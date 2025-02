Inter-news.it - Thuram, l’obiettivo è il Napoli! La situazione – TS

Marcusresta ancora ai box per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. L’attaccante francese ha lavorato ieri da solo ad Appiano Gentile. LAVORO – Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, l’Inter nella giornata di ieri ha sfruttato il giorno libero concesso da Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile però, Marcusha lavorato a ritmi alti in accordo con lo staff tecnico così come Carlos Augusto, spiega Tuttosport. L’idea è quello di lavorare con attenzione e far si di essere arruolabile per la sfida di sabato pomeriggio al Maradona contro ilsi allena da solo: prove generali in settimana SPERANZA – Allo stesso tempo però, Marcuspunta a esserci con un’ottima condizione fisica e non solo come comparsa. Lo stesso calciatore francese sa di essere importante nel gioco di Inzaghi: la sua eventuale presenza potrebbe essere un punto in più per lo scacchiera di Simone Inzaghi.