Internews24.com - Thuram Inter, nuovo look e buone notizie sulle sue condizioni! Oggi allenamento in gruppo – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazionesueinper l’attaccante francese. Le ultimeL‘è tornata in campo per preparare il match di domani sera contro la Lazio, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Simone Inzaghi, la squadra si è ritrovata in mattinata per riprendere gli allenamenti. Arrivanodi. L’attaccante ha partecipato solo alla prima parte della seduta con il, per poi proseguire con undifferenziato a causa del problema alla caviglia. Salterà probabilmente la sfida di domani, per essere arruolabile sabato contro il Napoli. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Tikus che si è presentato alla Pinetina con un: treccine e tanta voglia di ripartire per l’attaccante francese.