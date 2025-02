Sport.quotidiano.net - Thomas Campaniello, chi è l’attaccante dell’Empoli che ha esordito in A a 16 anni

Empoli (Firenze), 24 febbraio 2025 – Con i suoi meravigliosi 16(che diventeranno 17 il prossimo 29 febbraio),è entrato in una cerchia molto ristretta: quella dei più giovani calciatori della storia ad avernel campionato di Serie A. E’ successo al minuto numero 72 di Empoli-Atalanta, gara che non rimarrà certo negli annali della storia azzurra per il risultato (5-0 per i bergamaschi), ma che di sicuro segnerà una data importante: l’inizio della carriera di uno degli attaccanti più promettenti del panorama nazionale. Perchè, nato a Certaldo il 29 febbraio del 2008, non è che l’ultimo talento uscito dal prolifico settore giovanile azzurro. Roberto D’Aversa lo ha gettato nella mischia quando il risultato era già abbondantemente segnato, ma chi pensa ad un regalo di Natale arrivato con qualche settimana di ritardo si sbaglia di grosso.