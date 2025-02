Juventusnews24.com - Thiago Motta sprona Conceicao: «Ha grandi margini di miglioramento e gli avversari lo temono per questo». Poi cita un grande ex calciatore portoghese

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo la vittoria sul campo del Cagliari, in conferenza stampa, ha parlato anche di. Ecco le sue parole nel post partita di Cagliari–Juve.COSA MANCA APER DIVENTARE DETERMINANTE – «Francisco è un ottimo professionista, come Dusan. Ha delle caratteristiche molto importanti, specie nell'uno contro uno. Gliloper, ma hadi. Non per paragonarlo a Luis Figo, ma le caratteristiche sono quelle».LA CONFERENZA STAMPA DIPOST CAGLIARI JUVE