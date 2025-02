Juventusnews24.com - Thiago Motta si esprime su Vlahovic: «Il nostro è un buon rapporto per un motivo. Lui con Kolo? Vi dico questo»

di Redazione JuventusNews24ha parlato del suocon Dusanin conferenza stampa nel post partita di Cagliari Juve. Il suo pensieroha detto la propria sulche ha con Dusane sulla possibile convivenza conMuani in conferenza stampa. Ecco le sue parole nel post partita di Cagliari Juve.CON– «Gioca perché se lo merita. Abbiamo unstraordinario. Ha un forte carattere e mentalità. Oggi ha dimostrato grande professionalità, aiuta i compagni. È facile gestire un campione così».MUANI INSIEME? – «Assolutamente sì, dipenderà dalla tipologia di partita, ma sono due elementi con grandi caratteristiche. È una soluzione che prenderò in considerazione per il futuro».