Thiago Motta esalta Yildiz: «È un giocatore di grande generosità». Poi arriva l'appunto: «Deve migliorare in questo aspetto»

di Redazione JuventusNews24ha parlato su Kenannel corso del post partita di Cagliari Juve. Le sue parole sono state molto chiareha parlato della crescita di Kenanai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari Juve, partita vinta dai bianconeri per 0-1. Ecco le sue parole.SU– «È uncon unapotenzialità fisica, tecnica, molto generoso. Giocando esterno o centralmente cambia poco per lui anche se da esterno nell’1vs1 può creare situazioni molto importanti,sicuramentenelle conclusioni perché spesso ha le situazioni come quelle di questa sera. La cosa più importante è quandoin area sia da esterno o da trequartista perché è da lì che facciamo gol. Abbiamo un ragazzo che ha unlivello e che può sicuramentetanto.