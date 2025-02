Calciomercato.it - Thiago Motta elogia Yildiz e apre alla rimonta scudetto: “Tutte faticano”

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo la vittoria sul Cagliari: elogi per il turco e messaggio ad Inter e NapoliAltri tre punti per la Juventus che si prende il quarto posto e archivia la delusione Champions. Contro il Cagliari decide Vlahovic, ma– complice anche la presenza in studio del ct della Turchia Montella – nel post gara a ‘DAZN’ esalta Kenan: “” (Lsse) – Calciomercato.it“Sono d’accordo con Montella su. È un calciatore di grande qualità, da esterno può creare delle situazioni molto importanti per la nostra squadra. Deve migliorare le conclusioni perché spesso gli capitano le occasioni come quelle di questa sera oppure non se le va a cercare. Fisicamente è pronto per farlo. Oggi ciò che mi ha piaciuto molto è quando arrivi in area ed è una cosa su cui stiamo insistendo con lui, ma anche con gli altri.