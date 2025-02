Ilfattoquotidiano.it - Thiago Motta elogia Vlahovic: “Rapporto straordinario, è un campione”. E sulla lotta scudetto dice: “Arriva il momento importante”

Al ritorno in campo da titolare dopo quasi un mese dall’ultima volta, Dusansegna, fa vincere la Juventus e porta i bianconeri al quarto posto in classifica. Dopo l’eliminazione in Champions League avvenuta nei playoff contro il Psv, gli uomini dierano chiamati a reagire. E lo hanno fatto, battendo per 0-1 il Cagliari grazie alla rete del serbo: “Oggi ha giocato perché se lo è meritato. Abbiamo un. Lui ha un carattere forte e mentalità. Oggi ha dimostrato grande professionalità e ha aiutato i compagni. È facile per me gestire uncosì”, ha dettonella conferenza stampa post match.“Nel primo tempo non abbiamo chiuso la partita, sappiamo delle difficoltà nel giocare qui in Sardegna e nella ripresa infatti abbiamo sofferto, ma abbiamo comunque portato i tre punti a casa.