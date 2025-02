Juventusnews24.com - Thiago Motta a DAZN: «Non abbiamo chiuso la partita ma conquistato i tre punti sapendo soffrire, ci è mancato un pizzico di lucidità. Yildiz può migliorare tanto. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita»

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni diCagliari Juve: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriha parlato nel post-di Cagliari Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di.SU– «È un giocatore con una grande potenzialità fisica, tecnica, molto generoso. Giocando esterno o centralmente cambia poco per lui anche se da esterno nell’1vs1 può creare situazioni molto importanti, deve sicuramentenelle conclusioni perché spesso ha le situazioni come quelle di questa sera. La cosa più importante è quando arriva in area sia da esterno o da trequartista perché è da lì che facciamo gol.un ragazzo che ha un grande livello e che può sicuramente. Anche Conceicao è la stessa cosa, nonlanel primo tempo e in un ambiente difficile come Cagliari,saputoe portato i trea casa».