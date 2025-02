Gqitalia.it - The White Lotus è la serie TV che ha trasformando le sue ambientazioni in viaggi da sogno

LaTV Theha dimostrato che il turismo è sempre più influenzato dall’immaginario cinematografico e televisivo. Se in passato erano le guide dio e i racconti letterari a orientare le scelte deiatori, oggi sono le narrazioni seriali a dettare mode e desideri. Tuttavia, come sottolineò un tempo il sociologo britannico John Richard Urry, noto per i suoi lavori nel campo della sociologia del turismo e della mobilità: «Il turista contemporaneo è costantemente alla ricerca dell’autenticità, ma spesso la trova proprio nelle rappresentazioni mediate della realtà». In un’epoca in cui ilo è sempre più una costruzione simbolica e mediatica, Theha saputo sfruttare questo paradigma,le suein sogni collettivi, che si traducono rapidamente in voli prenotati e valigie pronte.