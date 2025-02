Movieplayer.it - The White Lotus 3, intervista a Walton Goggins: "La rabbia? Anche io sono andato in Thailandia per superarla"

"Per ritrovarsi bisogna lasciarsi alle spalle i traumi del passato e innamorarsi di se stessi": l'attore ci parla dell'esperienza sul set della serie, molto simile alla sua vera storia. Su Sky e NOW. Ha una delle voci più belle e inconfondibili del cinema contemporaneo, piena di calore e vita vissuta. Quando glielo facciamo notare, incredibilmente, arrossisce:ha lavorato con registi come Quentin Tarantino, Steven Spielberg e Spike Lee, ha recitato in molte delle serie tv più belle mai realizzate, da The Shield e Sons of Anarchy fino a Fallout, ma, a 53 anni, ancora si imbarazza per un complimento. "Non faccio niente di particolare per la mia voce, anzi: fumo e bevo alcol!" ci dice con un sorriso bianchissimo. La risposta però al perché sia un attore versatile, estremamente umano e .