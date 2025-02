Gamerbrain.net - The Sims 1: Come guadagnare denaro con la musica

La vita lavorativa in The1 può risultare noiosa e monotona. I tuoi Sim lavorano senza tregua, senza weekend o vacanze, rischiando di perdere ogni entusiasmo per la vita quotidiana. Fortunatamente, con le espansioni giuste, puoi offrire ai tuoi Sim una vita alternativa e molto più interessante,quella del musicista!Carriera della Fama: Diventa una Star dellaCon l’espansione The: Superstar, i tuoi Sim possono intraprendere la carriera della Fama, specializzandosi nel settorele. Il cuore pulsante di questa carriera è Studio Town, un luogo speciale dove i tuoi Sim potranno esibirsi, diventare famosi etanti Simoleon.Modi perSoldi nellaI Sim possonoesibendosi attraverso:Karaoke: È il metodo iniziale più semplice per racimolare soldi tramite mance.