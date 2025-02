Ilfattoquotidiano.it - The I.C.E. St. Moritz 2025, lo spettacolo delle auto storiche sul lago ghiacciato

Mentre gli ultimi raggi di sole abbandonano la superficie ghiacciata dela 1.800 metri, cala il sipario sulla edizionedi The I.C.E. St.. Un happening che ha offerto due giornate indimenticabili a tutti i presenti riscrivendo le regole dei concorsi d’eleganza tra tradizione e innovazione. L’evento, ormai da qualche anno appuntamento imperdibile della stagione invernale, ha raggiunto la maturità e, nonostante il format non sia ancora quello definitivo, ha saputo conquistare il pubblico internazionale, soprattutto giovane, arrivato da tutta Europa, Stati Uniti e dal Giappone.Già il primo giorno, il cielo si è vestito di magia: un biplano d’epoca in stile “Barone Rosso” e una mongolfiera hanno incantato gli spettatori, preludio di unounico. La giornata ha preso il via con Horacio Pagani, che ha inaugurato la pista ghiacciata presentando, in chiave dinamica, la Utopia Roadster, affiancato da una straordinaria selezione di vetture: le Maserati con la Grancabrio e la MC2 Stradale e le Ferrari Classiche hanno fatto vibrare il cuore degli appassionati.