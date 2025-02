Quotidiano.net - The Handmaid's Tale, in arrivo la sesta e ultima stagione

Finalmente la lunga attesa sta per finire. The'stornerà con laa partire dall’8 aprile 2025. La serie tv vincitrice di 15 Primetime Emmy tornerà con gli ultimi episodi questa primavera e, in questi giorni, è stato pubblicato il trailer ufficiale che mostra – in piccole dosi e senza troppi spoiler – cosa possiamo aspettarci dall’atto finale di questa amatissima serie, diventata cult in brevissimo tempo.The's: si conclude con la‘Il racconto dell’ancella’ “La rivoluzione è qui” annuncia il trailer di poco più di un minuto, accompagnando una serie di immagini che mostrerebbe le ancelle pronte ad una attesa ribellione e con l’intenzione di non essere più soggiogate e schiave, come un tempo. I fan hanno aspettato con una lunga pazienza prima di poter avere qualche informazione ufficiale sull’atteso epilogo.