Isaechia.it - The Couple, due famosi TikToker nel cast del nuovo reality di Ilary Blasi?

Leggi su Isaechia.it

The, ilshow di Canale 5 condotto da, dovrebbe debuttare il prossimo 7 aprile, una settimana dopo la fine del Grande Fratello.La trasmissione timonata da Alfonso Signorini lascerà dunque spazio alprogramma televisivo in cui coppie di personaggio persone comuni (non solo partner nella vita, ma anche amici, parenti, colleghi e persino storici antagonisti) dovranno affrontare una convivenza forzata e prove fisiche e psicologiche per restare in gioco. Solo una delle coppie riuscirà ad aggiudicarsi l’intero montepremi, ma a decidere chi vincerà sarà esclusivamente il pubblico. Dunque il format ricalcherà la struttura del Gran Hermano Duo: Thenon sarà altro che la rivisitazione dello spin-off del Gran Hermano.In attesa dell’inizio di Thesono già emersi i nomi di alcune celebrità che potrebbero parteciparvi.