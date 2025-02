Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, due scosse ravvicinate: tanta paura tra i residenti

Leggi su Thesocialpost.it

in: nella serata del 24 febbraio 2025, duedihanno colpito Trecastagni (CT). I sismi sono stati registrati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. La prima scossa, di magnitudo ML 2.1, è stata registrata alle ore 20:40:51, con epicentro a 2 km a sud del comune e una profondità di 0 km.Leggi anche: “Sei stato la mia guida”. Grave lutto per Carlo Cracco: le parole dello chefLa seconda, invece, di magnitudo ML 2.3, è avvenuta alle ore 20:44:36, con epicentro a 2 km a sud-ovest di Trecastagni.Entrambi i sismi, con epicentro a bassa profondità, sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione, ma non si segnalano danni. Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione.L'articoloin, duetra iproviene da The Social Post.