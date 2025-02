Lidentita.it - Terre rare: Zelensky prova a fare il duro e gli Stati Uniti potrebbero togliergli Starlink

Leggi su Lidentita.it

Volodymyrsi è impuntato sulle. Il presidente ucraino non è disponibile al momento a firmare l’accordo con gliche ne regolamenta lo sfruttamento. Sky News Uk ha riferito che una “serie di ostacoli problematici” impediscono il raggiungimento di un’intesa. “L’accordo non è ancora pronto per la firma, c’è una serie .ile gliL'Identità.