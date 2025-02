Lanazione.it - Terre di confine che provano a resistere. Ma a San Godenzo “chiude l’unico distributore di benzina”

Firenze, 24 febbraio 2025 – Il caso della chiusura dell'unicodi carburanti a San(Firenze) approda in Regione. È il consigliere regionale Cristiano Benucci (Pd) a prendere a cuore la vicenda e ad annunciare la presentazione di un'interrogazione alla giunta toscana. “Anche se non vi è una stretta competenza della Regione - spiega Benucci - credo sia da raccogliere e sostenere l'iniziativa del sindaco di San, Emanuele Piani, che ha scritto ai vertici di Tamoil, la società che ha deciso la chiusura della stazione di servizio lungo la Statale 67. Concordo pienamente sul fatto che la chiusura deldi Sancomporterà gravi disagi per la comunità e per gli automobilisti e gli autotrasportatori che percorrono la statale. Per questi motivi presenterò un'interrogazione alla giunta regionale per capire se e come la Regione potrà offrire una sponda all'iniziativa del sindaco e, in generale, alle esigenze dei cittadini di Sane dell'area Mugello Val di Sieve.