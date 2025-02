Secoloditalia.it - Teorie “arcobaleno” a scuola: in regalo il libro di Veltroni. A Buccinasco i genitori (e la Lega) protestano

E’ scattata l’interrogazione dellasu quanto accade anel Milanese dove “il sindaco e l’assessore del Pd entrano nelle scuole elementari del paese e regalano undi Walter(sì, proprio lui) dal titolo ‘La più bella del mondo’, in cui si parla di bimbi partigiani, bimbi giunti in Italia sui barconi e bimbi che indossano i tacchi”. La denuncia è del deputato del Carroccio Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, che ha pubblicato una lettera ricevuta da un gruppo diin cui esprimono come ilabbia “contenuti tendenziosi e dettato da orientamento socio-politici ben precisi e promuove campagne LGBTQ e gender, tematiche molto care al sindaco e all’assessore di, ainildi“Tutto questo avviene all’insaputa dei, che ovviamente hanno protestato – prosegue – Ringrazio il consigliere comunale della, Manuel Imberti, per aver denunciato la vicenda, che domani a mia volta segnalerò al Ministero dell’Istruzione e del Merito con un’interrogazione parlamentare”.