Iltempo.it - Tempi duri per la rivoluzione verde: l'Ue mette in cantina le follie green

Leggi su Iltempo.it

L'Unione Europea si prepara a rivedere in modo significativo alcune delle normative ambientali cardine deldeal. Secondo una bozza della legislazione Omnibus, trapelata e pubblicata da Politico, la Commissione europea proporrà una riduzione degli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità per le imprese, limitandoli solo alle aziende più grandi. Il pacchetto Omnibus, che dovrebbe essere presentato ufficialmente il 26 febbraio, punta a semplificare le normative e ridurre la burocrazia per incentivare la crescita economica. Tra le principali modifiche in discussione ci sarebbero interventi su tre regolamenti fondamentali: la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), che obbliga le aziende a comunicare il proprio impatto ambientale e i rischi legati al cambiamento climatico; la direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale (CSDDD), che impone alle imprese di monitorare e affrontare eventuali violazioni dei diritti umani e danni ambientali lungo la catena di approvvigionamento; la tassonomia UE, che definisce quali investimenti possono essere considerati sostenibili.