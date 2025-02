Internews24.com - Telecronaca Inter Lazio: ecco commenta il match di Coppa Italia

di Redazioneildi, in programma domani sera a San SiroDomani sera andrà in scena a San Siro, gara valevole per i Quarti di Finale di. I nerazzurri, neld’andata in campionato contro i biancocelesti, si imposero con un roboante 0-6 all’Olimpico. Stavolta la posta in palio è abbastanza elevata: la squadra che vincerà la sfida sfiderà il Milan in semifinale. Vediamo chi sarà iltore della sfida di– Il telecronista disarà Massimo Callegari, con Massimo Paganin al suo fianco nelle vesti di seconda voce., DOVE VEDERLA IN TV, gara valida per i quarti di finale di, si disputerà martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5 o1).