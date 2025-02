Quotidiano.net - Tecnologie all’avanguardia. L’agricoltura si rivoluziona

L’intelligenza artificiale, ormai lo sappiamo, rivoluzionerà molti settori dell’economia e della nostra vita quotidiana. L’internet of Things, in particolare, i dati satellitari e i modelli predittivi sono già impiegati neldi precisione e rappresentano una vera e propria rivoluzione del settore primario. È questa anche l’idea alla base di Spada, acronimo di "SPAtialized DSS tools for precision Agriculture", un progetto di ricerca sperimentale da 200mila euro, cofinanziato nell’ambito del Bando IRISS promosso da Smact Competence Center. Il progetto sarà sviluppato da Abinsula (il team nella foto in alto), azienda sarda specializzata nel settore IoT e soluzioni digitali e nasce per ottimizzare l’uso delle risorse idriche, migliorare la gestione agronomica e ridurre l’impatto ambientale nel settore agricolo.