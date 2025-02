Ilfattoquotidiano.it - Tecnologia e connettività allo stato dell’arte. Così Duster assiste chi è al volante

Intelligente, tecnologica e connessa. La terza generazione della Daciaè un Suv tutto nuovo, che non solo conferma, ma consolida il concetto di “Value for Money”, evoluzione della definizione “low cost” con la quale il marchio rumeno del gruppo Renault si è fatto strada sul mercato europeo dell’auto.Sempre accessibile nel prezzo, e con le nuove motorizzazioni e gli inediti materiali anche ambientalmente sostenibile, il modello da 4,34 metri di lunghezza monta un sistema multimediale con schermo centrale a sfioramento da 10,1”, di serie già dal secondo dei quattro allestimenti, la Expression. Il monitor è disponibile sia con il Media Display con quattro altoparlanti ewireless Apple CarPlayTM e Android Auto TM, sia con Media Nav Live, standard sulla Journey e in opzione su Extreme e Expression, con la navigazione connessa, informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e mappe aggiornate per 8 anni.