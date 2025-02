Ilnapolista.it - Tebas: «La Fifa e la Uefa devono rispettare una serie di regole che non stanno rispettando»

Questa volta Javierparla ad un evento organizzato da Europa Press. Il presidente della Liga è tornato sui soliti temi, le sue crociate: Real Madrid, Negreira, Olmo, il Barcellona e la Superlega.: «hanno cannibalizzato i diritti»Il presidente della Liga inizia parlando dei problemi che deve affrontare il campionato spagnolo. Prima fra tutti la pirateria. «Abbiamo sfide importanti, la pirateria. Il 30% del calcio in Spagna è pagato meno o è guardato gratuitamente. Ci sono aree come l’America Latina dove la cifra è del 60%. È il problema più grande che abbiamo attualmente».Poi l’attacco aovviamente. Soprattutto per il format delle altre competizioni. «Il Mondiale per Club ci obbliga a fare un calendario diverso. Il nuovo formato della Champions League ha occupato più settimane nel calendario.