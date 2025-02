Tebas attacca il Real Madrid | Piangono sempre se perdono è colpa di un complotto Da tifoso mi vergogno

Leggi su Sportface.it

“Ilpiange, stanno inscenando una cospirazione che non è vera. Se un club li batte non è perché ha giocato meglio ma perché l’arbitro ha fischiato contro. È un insulto alla storia del club“. Parole forti, quelle pronunciate contro i Blancos, che dal tono sembrano prese dai commenti dei tifosi nei vari social network. Invece a parlare in maniera così netta è nientemeno che il presidente della Liga, Javier, che ha partecipato al “Desayuno Sportivo” con l’agenzia spagnola Europa Press. In un certo senso si tratta comunque di un, nello specifico di un “ibernato”, ha sottolineato, come impone il ruolo istituzionale. “Comincio a vergognarmi per quello che ho vissuto comedel, non è mai stato un club di ‘piangina’. Stanno cercando di far credere ai propri tifosi una teoria delche non esiste.