Lanazione.it - Teatro Nuovo, ecco “Bianco” di Giuseppe Tantillo con Giuseppe Tantillo e Valentina Carli

Pisa, 24 febbraio 2025 - Debutto aldi Pisa per “” in scena venerdì 28 febbraio e replica sabato 1 marzo alle ore 21. Testo e regia di, con. Mia e Lucio si conoscono un pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale locale. Hanno rispettivamente 37 e 40 anni. E se non fosse che sono entrambi terrorizzati dall’idea di morire, si accorgerebbero subito che non si tratta di un incontro qualunque. Ma come si fa a riconoscere la vita mentre si sta guardando in faccia la morte? Ed è possibile immaginare un futuro se non si è sicuri di avercelo? È da qui che lo spettacolo parte per raccontare l’incontro tra due anime che, per potersi afferrare, devono prima di tutto riuscire a restare attaccate ai propri corpi.affronta il tema del tempo.