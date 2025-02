Teatro | con Afànisi di Paschitto al Nuovo un’esperienza di partecipazione attiva

Leggi su Ildenaro.it

È uno spettacolo che sfida i limiti delle rappresentazioni teatrali convenzionali ‘’ scritto e diretto da Alessandro, in scena da sabato 1 marzo alle 19 (in replica domenica 2) aldi Napoli, presentato dalla giovane compagnia partenopea Ctrl+Alt+Canc. L’originale allestimento, che vede in scena Raimonda Maraviglia, Alessandroe Francesco Roccasecca, sfida il concetto stesso divisivo, offrendo al pubblicocompletamente nuova, basata unicamente sullae sull’interazione. I tre attori s’impegnano in un dialogo non verbale con gli spettatori, incoraggiandoli a prendere parteal processo creativo. Attraverso domande provocatorie, gli spettatori sono chiamati a riflettere e a partecipare, diventando parte integrante della performance stessa.