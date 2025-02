Quifinanza.it - Tassi di interesse in calo, è il momento giusto per investire nel mercato immobiliare?

L’Abi (Associazione Bancaria Italiana), il 17 febbraio 2025 ha reso noti i dati suidirelativi a gennaio 2025, che hanno registrato unrispetto al passato.Il loro andamento è sempre stato monitorato con attenzione da chi investe o vuolenel. Di fatto, quello che molti si chiedono è se questo ribasso, quando si registra, possa coincidere con l’occasione giusta per acquistare una casa. E analizzando i numeri, emergono alcuni spunti interessanti per gli investitori.Di quanto sono calati idiSecondo i dati pubblicati il 17 febbraio 2025 da Abi, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, che a gennaio 2025 si è attestato al 3,09%, ha mostrato una leggera diminuzione rispetto al mese precedente (quando era pari a 3,11%) e un abbassamento sostanziale rispetto al picco di dicembre 2023 (quando era pari a 4,42%).