Lanazione.it - Tasse e cartelle esattoriali. Tempi più lunghi per pagare. Rateizzazione fino a 10 anni

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove regole sulladellee sulla prescrizione dei debiti. L’obiettivo del legislatore è rendere più flessibile il sistema e venire incontro ai contribuenti. La principale novità riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento dellead un massimo di 10. Il numero di rate disponibili varia in base all’importo del debito e alla situazione economico-finanziaria del contribuente. Per importia 120mila euro è sufficiente una semplice richiesta per ottenerea 84 rate mensili se la domanda viene presentata tra il 2025 e il 2026. Questo limite sale a 96 rate per le istanze presentate tra il 2027 e il 2028 e arrivaa 108 rate dal 2029. Si tratta di un significativo passo avanti rispetto alla soglia attuale di 72 rate.