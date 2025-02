Lanazione.it - Tasse e cartelle esattoriali, tempi più lunghi per pagare: fino a 10 anni. Le novità

Leggi su Lanazione.it

Le regole entrate in vigore nel 2025 per saldare arretrati, multe e accertamenti. Dopo cinquescatta la cancellazione automatica dei debiti non riscossi. Il Codacons Toscana: "interessanti"