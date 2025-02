Inter-news.it - Taremi, l’Inter concederà nuove opportunità. Ma ora è il momento della svolta!

Mehdinon si sta disimpegnando come avrebbe auspicato all’iniziosua avventura al. Il calciatore nerazzurro ha, però, ancora la possibilità di dare un senso diverso alla sua esperienza a Milano.LA SITUAZIONE – Mehdiè una delle incognite deldi questa stagione. Il calciatore iraniano, acquistato per dare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram un’alternativa di primo livello con cui disputare le sfide di Campionato e Champions League senza temere un cambiamento sostanzialeforza dell’attacco nerazzurro, non è finora riuscito ad adeguarsi al contesto nerazzurro. Né in Italia né in Europa, infatti, l’ex Porto ha dato prova con costanza di ciò che aveva dimostrato di essere in grado di fare nelle scorse stagioni. Ma le occasioni per unanon si sono di certo esaurite.