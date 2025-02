Unlimitednews.it - Tapiro “Striscia” a Olly per vittoria Festival “oscurata” da Marta Donà

Leggi su Unlimitednews.it

COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Questa sera ala notizia su Canale 5, alle ore 20.35, Valerio Staffelli consegna ild’oro a, attapirato dopo che in molti hanno pensato che ladeldi Sanremo sia stata più merito della managerche suo. “si merita il successo perchè è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati”, taglia cortoche, quando Staffelli gli chiede se abbia rinunciato all’Eurovision perchè lì non avrebbe potuto usare l’autotune, dichiara: “Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perchè ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi”. Infine, l’inviato fa notare al cantante che sul web l’hanno accusato di aver realizzato il videoclip di Balorda nostalgia copiandolo da quello – di due anni prima – di un altro artista, Federico Pecci de I Mal Viventi.