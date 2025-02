Lopinionista.it - Tajani: “I Popolari vero argine alla deriva populista”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “La Cdu/Csu di Friedrich Merz ha vinto le elezioni in Germania: isarannoguida del nuovo governo tedesco. Continua il trend vincente dei partiti appartenentifamiglia del Ppe,”. E’ quanto dice il segretario di Forza Italia, Antonio(foto).“L’Europa ha bisogno di una Germania forte, guidata da una coalizione moderata ed esperta, e di un cancelliere capace come Merz. L’Europa deve affrontare le sfide più cruciali a 70 anni dall’inizio del processo di unificazione. Dobbiamo diventare soggetto politico, economico e militare unico: possiamo farlo insiemeGermania guidata da Friedrich Merz. Forza Italia è pronta a collaborare per un’Europa sempre più forte e all’insegna dei valori delsmo”, aggiunge, che è anche vice premier e ministro degli Affari Esteri.