Tagliente sempre Ma è impossibile non amarla

Reduce dall’esperienza sanremese, Giorgia è stata ospite a Che Tempo Che Fa sul Nove, dove ha raccontato del Festival, del nuovo album e dei prossimi live. Ma il momento più divertente della serata? Un aneddoto esilarante su Ornella Vanoni, che le diede un consiglio. a modo suo. Giorgia: una vita per la musica (e per l’amore) guarda le foto «Ma perché urli?»: la battuta di Ornella Vanoni a GiorgiaTra un aneddoto e l’altro, Giorgia ha svelato un episodio di qualche anno fa, quando ha condiviso il palco con Ornella Vanoni in un concerto diretto dal maestro Beppe Vessicchio.