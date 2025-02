Quifinanza.it - Tagli alla sanità, spese in aumento per i cittadini mentre avanza il settore privato

A causa deial Servizio Sanitario Nazionale (SSN), lapubblica italiana sta affrontando un periodo di grave difficoltà, segnato da un sotto finanziamento cronico che ha avuto un impatto diretto sugli investimenti nel personale sanitario, sia dipendente che convenzionato.Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, i blocchi nelle assunzioni, i mancati rinnovi contrattuali e il numero insufficiente di borse di studio per specialisti e medici di famiglia stanno alimentando una crisi in Italia che dura da anni.Per questo motivo, si rischia un accesso ai servizi essenziali sempre più limitato, soprattutto se si considera che negli ultimi anni – di contro – la spesa sanitaria delle famiglie ha registrato un incremento del 26,8%.Spesa sanitaria pubblica Italiana al di sotto della media OCSECome spiegato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, durante il suo intervento al convegno ‘Investire nei professionisti sanitari per garantire la salute della persona’, tenutosi a Bari il 22 febbraio 2025, i dati che emergono sono preoccupanti.