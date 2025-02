Calciomercato.it - Svolta Milan, esonero e accordo col nuovo allenatore

Leggi su Calciomercato.it

Cambiamenti in panchina alnell’immediato,tecnico pronto a subentrare: c’è l’Inizia una nuova settimana per il, particolarmente delicata dopo che gli ultimi sette giorni hanno visto i rossoneri messi a dura prova da risultati fortemente negativi. I rossoneri sono prima usciti dalla Champions League per mano del Feyenoord, quindi si sono resi protagonisti nel weekend di un’altra brusca frenata in campionato, con la sconfitta contro il Torino che allontana nuovamente, almeno per il momento, il quarto posto in classifica, distante otto lunghezze, anche se con una gara da recuperare.col– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Clima non entusiasmante dalle parti diello, per usare un eufemismo, ma non ci si può permettere di farsi prendere dallo sconforto.