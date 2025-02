It.insideover.com - Svolta all’Onu: gli Usa votano con la Russia contro la risoluzione sull’Ucraina

Una mossa che segna una netta rottura con la politica estera americana degli ultimi anni. Gli Stati Uniti, infatti, hanno votato insieme allaunadell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che condannava l’aggressione russa in Ucraina. La votazione, avvenuta nel terzo anniversario dell’invasione russa, ha visto Washington schierarsii suoi storici alleati europei, sostenitori della mozione insieme a Kiev. Cina e India si sono astenute. In totale 93 Paesi hanno votato a favore, 18e 65 si sono astenuti. Un netto cambio di rotta per WashingtonL’ambasciatore russo, Vassily Nebenzia, ha dichiarato che il cammino verso la pace in Ucraina sarà arduo e ostacolato da molti, ma ciò non deve fermare gli sforzi, mentre gli Usa hanno visto la loro bozza diall’Assemblea Generale – che si limitava a chiedere una pace rapida – modificata da emendamenti europei che denunciano l’invasione russa e riaffermano l’integrità territoriale ucraina.